Malbork. Przebudowa Nowowiejskiego zacznie się nie wcześniej niż we wrześniu. Potrzebna jest organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji

Próżno szukać na ul. Nowowiejskiego śladów, że formalnie Urząd Miasta Malborka przekazał już ten fragment miasta firmie Strabag, która wygrała to miejskie zlecenie, jako plac budowy. Cały czas da się tam normalnie jeździć i jedyne przeszkody to sznury samochodów stojące wzdłuż całej trasy. I właśnie to może być jeden problemów, z którym wykonawca przebudowy musi się mierzyć: jak zagwarantować w miarę bezkolizyjne dotarcie do wszystkich działających tam podmiotów.

Czekamy na opracowaną i uzgodnioną organizację ruchu. Wszystko jest obecnie ustalane przez Strabag z komisją bezpieczeństwa ruchu drogowego przy staroście malborskim Strabag – mówi nam Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.