Malbork. Przejazd kolejowy na ul. de Gaulle'a czeka na rogatki i samoczynną sygnalizację przejazdową. Czy w końcu będzie tu bezpieczniej?

Do dziś kierowcy, ale też piesi nie mogą wyjść z „podziwu”, że na przejeździe kolejowym w ciągu ul. de Gaulle'a w Malborku nie wykonano nowych sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych oraz rogatek. A okazja była. Od 10 lipca 2021 roku między Malborkiem a Kwidzynem pociągi kursują przecież po zmodernizowanym odcinku linii kolejowej nr 207 . Wzdłuż trasy powstało wiele urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. Przejazd na de Gaulle'a stanowi ciekawy wyjątek. Rogatek, czyli zapór drogowych nie ma. Światła też nie ostrzegają.

Pociągi już naprawdę wróciły na linię do Kwidzyna. Najpierw trasę "testowały" VIP-y

Pół kilometra od siebie, a jakby różnica lat świetlnych...

Sytuacja jest tym bardziej absurdalna, że przecież w odległości raptem pół kilometra ta sama państwowa spółka, w ramach wielomilionowej inwestycji, zbudowała nowoczesny wiadukt kolejowy. Przez mieszkańców nazywany "tunelem", bo cały ruch kołowy i pieszy został skierowany pod nowymi torami linii Gdynia-Warszawa. PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły na takie rozwiązanie właśnie w tym celu, żeby poprawić bezpieczeństwo wszystkich: zmotoryzowanych, rowerzystów, pieszych i podróżnych kolei. Ruch bezkolizyjny działa tu doskonale, ale co z tego, skoro nieopodal, na innych torach, następuje pod tym względem cofnięcie do innej epoki w kolejnictwie. Kierowca staje i niemal musi się wychylić, by zobaczyć, czy czasem nie zbliża się pociąg.