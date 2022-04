Malbork. Przejście na ul. Reymonta już po niewielkiej przebudowie. Będzie wygodniej pieszym i kierowcom?

Zgodnie z zapowiedziami, przejście dla pieszych zostało cofnięte o kilka metrów w głąb ulicy Reymonta . Wcześniej znajdowało się przy samej ulicy Sikorskiego. Bywało, że piesi nie mogli swobodnie przechodzić, bo kierowcy stawali autami na pasach. Ale musieli to robić, żeby spojrzeć, czy mogą z Reymonta włączyć się do ruchu na drodze wojewódzkiej 515 .

Do tego dochodzili rowerzyści, którym czasami zdarzało się przemknąć przez przejście, choć jadąc w stronę centrum, powinni byli zsiąść i przeprowadzić rower. Korzystający z jednośladów mają w tym miejscu zupełnie inne problemy i mogliby wiele opowiadać na temat kłopotów wynikających z faktu, że ścieżka rowerowa wiodąca od Osiedla Południe nagle się urywa. Ale ostatnie prace zostały przeprowadzone głównie z myślą o pieszych i przeciągnęły się o ponad 3 miesiące z powodu ustaleń z zarządcą ulicy Sikorskiego, która nie należy do miasta, tylko do samorządu województwa pomorskiego.