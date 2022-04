Malbork. Przemysław Kondratowicz przez pięć lat pisał książkę stukając nosem w klawiaturę. W środę odbyło się pierwsze spotkanie autorskie

W środę (13 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Malborku odbyło się niezwykłe spotkanie. Jego głównym bohaterem był Przemysław Kondratowicz. Pretekstem było wydanie jego pierwszej książki pt. „Pod napięciem. Historia prosto spod nosa, która nie powinna się zdarzyć”.

Przemek od lat wozi turystów. Rodzice od zawsze chcieli, by żył jak inni

Pewnie każdy choć raz widział chłopaka, który najpierw woził po całym mieście reklamy, pedałując na swoim trójkołowcu. Później zamienił go na inny pojazd, którym w sezonie wozi turystów po mieście.

J

ak tylko ciepło się zrobi, znów będzie jeździł. To jest jego pomysł. Jak tylko go nie ma przy zamku, to od razu pytają ludzie: „A co, chory? Czemu go nie ma”. Dzięki temu ma ogromną satysfakcję, bo spotyka się z ludźmi, rozmawia, jest samodzielny. Przy okazji poznaje wielu ludzi – przyznaje Stanisław Kondratowicz, tata Przemka.