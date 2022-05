Malbork. Przy Piastowskiej ustawiono płot. Czy ogrodzony teren oznacza początek nowej inwestycji? Sprawdzamy

Plac przy ul. Sierakowskich w Malborku znają wszyscy. W mieście budzi wspomnienia o Malhatanie, targowisku, gdzie przez lata oferowano „mydło i powidło”. Obecny właściciel oferuje tam odpłatne miejsca na samochody turystów. Ten parking to tymczasowe rozwiązanie, docelowo teren przeznaczony jest pod zabudowę, gdzie „dopuszcza się funkcje hotelowe, biurowe, handlowe, usługowe oraz gastronomiczne z możliwością funkcji mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej”. Przy czym, jak czytamy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze stycznia 2010 r., funkcje hotelowe uznaje się za priorytetowe. Przewidziany jest tam również parking podziemny, który ma być dopasowany rozmiarem do prowadzonej tam działalności.

Ale to melodia przyszłości. Na razie bowiem to miejski grunt, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie prywatnej działki, został ogrodzony metalowym płotem. Czyżby oznaczało to początek budowy? Okazuje się, że i owszem, ale... zupełnie innej.