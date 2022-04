Malbork. Przycinka drzew zaskoczyła mieszkańca: "To amputacja". Jednak według Urzędu Miasta to niezbędna pielęgnacja

Taki widok nie od dziś dziwi mieszkańców Malborka, którzy uważnie obserwują zmiany dokonywane ręką ludzką w zieleni miejskiej. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego drzewa ogławia się tak bardzo, że wyglądają jak „kikuty”, który już nie dojdą do siebie.



Hurra, idzie wiosna, ruszyło ogławianie! Tym razem na ul. 17 Marca. Przesyłam zdjęcia w załączniku. To nie jest pielęgnacja, to jest amputacja. Te drzewa zostały okaleczone – napisał do nas mieszkaniec Malborka.

Chodzi o skwer między ulicami Jagiellońską, Grunwaldzką, 17 Marca i pl. 3 Maja. Uwagi mieszkańca przesłaliśmy do Urzędu Miasta. Magistrat odpowiada, że drzewostan na pl. 3 Maja jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, a co za tym idzie, „stanowi wartość zarówno kulturową, jak i środowiskową dla miasta”. Ma to być – tu już sobie dopowiadamy – gwarancją, że drzewa będą traktowane w należyty sposób.