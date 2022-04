Malbork. Przysięga nowych terytorialsów 7 PBOT. Wzrosło zainteresowanie służbą w tym rodzaju Sił Zbrojnych RP

Sobotnia przysięga zwieńczyła kolejne wcielenie ochotników, które miało miejsce w 71 Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku. Tym razem do Wojsk Obrony Terytorialnej zgłosiło się 56 osób. 29 z nich to rezerwiści, którzy po wcieleniu wzięli udział w 8-dniowym szkoleniu uzupełniającym, a do przysięgi nie przystąpili z oczywistych względów: bo już w przeszłości składali ślubowanie żołnierza Wojska Polskiego.

Pozostałe 27 osób nie miało wcześniej styczności z armią. Zgodnie z programem WOT, przeszli więc 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą i w rzeczywistości rozpoczynające 3-letni okres szkolenia żołnierza obrony terytorialnej. Wśród nich znalazło się małżeństwo z Szymbarka – Maria i Dawid Mientcy.