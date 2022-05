Malbork. Przysięga terytorialsów odbyła się w sąsiedztwie zamku. Oliwkowe berety budzą szacunek w całej Polsce

Jest to o tyle ważna uroczystość, że po raz drugi w historii funkcjonowania brygady odbywa się poza koszarami wojskowymi i to w tak znamienitym miejscu, jakim jest teren Muzeum Zamkowego w Malborku – podkreślił kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7 PBOT .

Turystów idących w sobotę (21 maja) do Muzeum Zamkowego na pewno zdziwiła obecność grupy mundurowych i masztu, na który przy dźwiękach hymnu państwowego została wciągnięta biało-czerwona flaga. Już na placu przy kasach żołnierze w oliwkowych beretach budzili wielkie zainteresowanie. Ale nie da się ukryć, że było to również spore przeżycie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę wojskową w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i po szkoleniu składali przysięgę w tej nietypowej scenerii.

Wczoraj po południu mieliśmy spotkanie i poznałem was trochę bliżej. Stanowicie przekrój wszystkich profesji i specjalności, jakie można sobie wyobrazić. Stanowicie wspaniały konglomerat, który buduje zdolności i możliwości brygady do realizacji różnego rodzaju zadań. Jest kilka dni istotnych dla każdego żołnierza, jednym z najważniejszych jest ten, w którym składa się przysięgę wojskową. To jest zobowiązanie, które zaciągacie do końca życia, wobec lokalnej społeczności, wobec bliskich, wobec rodzin, znajomych, ale przede wszystkim wobec ojczyzny, bo żołnierzem jest się do końca życia – mówił, zwracając się do żołnierzy kmdr Tomasz Laskowski.

Dowódca 7 PBOT rozmawiał z nowymi terytorialsami o ich motywacjach do wstąpienia do służby.

- Część z was przyznała, że skierowała się w stronę Wojsk Obrony terytorialnej, ze względu na sytuację, która zdarzyła się za naszą wschodnią granicą. Stąd gotowość, by stanąć w obronie ojczyzny. Tym bardziej szacunek – podkreślił kmdr Tomasz Laskowski.