Malbork. Ratusz czeka na lepsze czasy? Przez inflację z 10 mln zł na ratowanie zabytkowej budowli może się zrobić nawet trzy razy więcej

Gdyby porównać budżet Malborka do przeciętnego budżetu domowego, łatwiej zrozumieć, jak kształtowane są wydatki. Najpierw bieżące utrzymanie, wszelkie rachunki i zobowiązania. Dopiero z tego, co zostaje, można myśleć o większych inwestycjach czy zakupach.

To samo, co z portfelami mieszkańców, dzieje się i z kasą miasta w dobie rosnącej inflacji. Często trzeba rezygnować z kolejnych wydatków.