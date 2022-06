Malbork. Rejsy po Nogacie to okazja, by dostrzec walory rzeki i spojrzeć na miasto z innej perspektywy. Warto utrwalać widoki, bo są piękne

Nogat w Malborku wciąż czeka na to, by mieszkańcy dostrzegli jego niepowtarzalne walory. Jedni się krzywią, że zarasta, inni zapowiadają, że nie zmoczą nawet stopy. Tymczasem w Serwisie kąpieliskowym, który co sezon uruchamia Główny Inspektorat Sanitarny, malborski odcinek Nogatu wypada znakomicie. Sezon na miejskim kąpielisku rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 28 sierpnia. Nie ma żadnych przeciwwskazań sanepidu, bo wyniki badań brzmią: woda przydatna do kąpieli.

Kto ma wątpliwości, nie musi korzystać z plaży miejskiej. Ale też niech nie odwraca się plecami do rzeki, która leniwie obejmuje swoim ramieniem Malbork. W tym sezonie wróciła możliwość pływania po Nogacie dzięki usługom świadczonym przez prywatnego armatora z Bydgoszczy, który na przystani u stóp zamku cumuje dwie nieduże jednostki. Ciche silniki zachęcają, by wybrać się w tę kilkudziesięciominutową podróż. Nie odwracają uwagi od tego, co widzi się z pokładu. A miasto zupełnie inaczej wygląda, gdy patrzy się na nie z wody. Co więcej, wydaje się… całkiem zielone, choć tyle na co dzień uwag o braku szacunku dla drzew. Może to i brzmi banalnie, ale czasem warto spojrzeć na wszystko z innej perspektywy.