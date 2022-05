Malbork. Rejsy po Nogacie to okazja, by zobaczyć zamek z innej perspektywy

Spojrzeć na malborski zamek i jego najbliższą okolicę z perspektywy wody to naprawdę duża frajda. Wiedzą o tym m.in. kajakarze, miłośnicy pływania na smoczych łodziach, deskach SUP, a także właściciele jachtów czy łodzi motorowych.

A co mają zrobić ci, którzy nie posiadają własnych jednostek pływających, a chcieliby spędzić trochę czasu na Nogacie? Można na przykład skorzystać z oferty, która niedawno pojawiła się na przystani pasażerskiej przy zamku. Miejskie nabrzeże zostało ucywilizowane i przebudowane właśnie w tym celu, by przybijały tu statki i zabierały mieszkańców i turystów na rejsy po rzece. W przeszłości można było wybrać się nawet na wycieczkę do Białej Góry lub na krótszą trasę – pomiędzy śluzami Rakowiec i Szonowo. Była to oferta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o.

Mimo wszystko, przez te wszystkie lata od budowy przystani wydaje się, że jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Tym bardziej cieszy taka sytuacja, jak obecnie, gdy cumują przy niej dwa tramwaje wodne - "Malbork" i "Żuławy" należące do prywatnego operatora. Właściciel statków oferuje około 30-minutowe rejsy na trasie do wiaduktu kolejowego, stamtąd do Kąpieliska Miejskiego i z powrotem na przystań pasażerską. Tyle wystarczy, by zauważyć, że z wody słychać tylko szum miasta i jest naprawdę zaskakująco cicho, chyba że właśnie przemknie obok skuter wodny...