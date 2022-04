Malbork. Reprezentacje ZSP 4 i II LO zajęły takie samo miejsce w wojewódzkiej licealiadzie w przełajach

Finał szkolnych mistrzostw województwa pomorskiego odbył się w miniony wtorek (12 kwietnia). Reprezentacje składały się z pięciu osób (plus rezerwowi). Zajęte miejsce przez zawodnika odpowiadało liczbie zdobytych punktów dla drużyny. Zatem jeżeli ktoś wygrał bieg, uzyskał 1 pkt. Im mniej punktów miała dana reprezentacja, tym wyższą lokatę wywalczyła w klasyfikacji drużynowej.

W licealiadzie dziewczęta miały do pokonania dystans 1500 metrów. Na 9 miejscu ukończyły finały wojewódzkie mistrzynie powiatu malborskiego, czyli drużyna ZSP 4 w składzie: Sara Podsiadło (indywidualnie najwyżej - 28 miejsce), Julia Sitarz, Dominika Murawska, Oliwia Barecka, Amelia Dembicka, Nadia Klimaszewska oraz Paulina Justa pod opieką Doroty Grzywackiej.

- Reprezentantki Malborka w kategorii szkół ponadpodstawowych wykazały się ogromnym hartem ducha i wolą walki. Nie wszystkie były w pełni zdrowe, mimo to walczyły jak równym z równym także z reprezentacjami szkół sportowych. Suma zajętych miejsc pięciu startujących biegaczek dawała ostateczny wynik klasyfikacji zespołowej. Mimo iż zawodniczki ZSP 4 nie trenują na co dzień biegów, dziewiąte miejsce można uznać za bardzo dobry wynik. Warto podkreślić, iż cały wybrany siedmioosobowy skład wyjechał do Człuchowa w komplecie. Każda z dziewcząt miała świadomość, iż jest to start zespołowy – informuje Iwona Ciecholewska, nauczycielka ZSP 4 Malbork.