Malbork. Reprezentanci Sokoła z medalami w mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych

Do Kozienic, gdzie w miniony weekend (21-22 maja) odbywały się paralekkoatletyczne MP U17 i U20, razem ze szkoleniowcem pojechało dwóch zawodników. Uczestnicy startują podzieleni na grupy według różnego rodzaju niepełnosprawności. W swoich kategoriach bezkonkurencyjny był Marcel Tietz w MP do lat 20. We wszystkich swoich startach zdobył złote medale, potwierdzając bardzo dobrą formę rekordami życiowymi. I tak: w biegu na 100 metrów uzyskał czas 13,15 sekundy, 200 metrów przebiegł w 28,21 s, a konkurencję skoku w dal wygrał wynikiem dokładnie 5 metrów.