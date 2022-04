Malbork. Rocznica śmierci Jana Pawła II. 17 lat temu trzeba było wyłożyć pierwszą księgę kondolencyjną w historii miejskiego samorządu

Jan Paweł II, Karol Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. To była sobota. Już chwilę później ludzie spontanicznie zaczęli przychodzić do kościołów.

- Kilkanaście minut po śmierci Jana Pawła II modliła się cała parafia Ludzie przychodzili ze zniczami i się modlili. To była spontaniczna modlitwa. Śmierć papieża była impulsem do refleksji dla każdego z nas – mówił nam ks. Jan Żołnierkiewicz, ówczesny proboszcz parafii MBNP w Malborku i wtedy też dziekan dekanatu Malbork, gdy kilka lat później poprosiliśmy go o wspomnienia. - Było to długie umieranie i muszę powiedzieć, że spodziewałem się i byłem na śmierć papieża przygotowany. Towarzyszył mi ból, że odchodzi wspaniały człowiek. Coś pękło w moim sercu, bo przecież związany byłem z jego pontyfikatem przez większość mojego kapłaństwa – dodał.