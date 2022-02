Malbork. Rozbój w okolicy dworca kolejowego. Kilka dni później policja zatrzymała podejrzanego, bo nie miał maseczki Radosław Konczyński

KPP Malbork

39-letni bezdomny mężczyzna będzie odpowiadał za rozbój na mieszkańcu Malborka. Według policyjnych ustaleń, to on podszedł do przechodnia, bił go pięściami po twarzy, potem gonił i dotkliwie skopał.