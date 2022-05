Malbork. Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty w podstawówkach. Przed polskim byliśmy w SP 3

Wielu ósmoklasistów poszło we wtorek rano do szkół z mniej lub bardziej trzęsącymi się rękami, ale mogli liczyć na wsparcie nauczycieli, którzy uspokajali ich dobrym słowem. Wyniki, jakie osiągną uczniowie, to jedno, lecz te trzy dni egzaminu to również nauka radzenia sobie ze stresem. Przedsmak tego, co czeka ich za cztery lub pięć lat na maturze w zależności od tego, czy wybiorą liceum, czy technikum.

Pierwszy stres ósmoklasiści mają już za sobą, bo we wtorek (24 maja) zdawali egzamin z języka polskiego. Krótko przed godz. 9 byliśmy z aparatem w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku. Zdjęcia możecie obejrzeć w galerii powyżej. W środę i czwartek (25-26 maja) ósmoklasistów czekają sprawdziany z matematyki i języka angielskiego.

W samym Malborku egzamin odbywa się w siedmiu szkołach podstawowych podległych samorządowi miejskiemu, w Katolickiej Szkole Podstawowej oraz podstawówkach w dwóch placówkach podległych powiatowi, czyli Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ogółem w całym powiecie egzamin zdają uczniowie 19 placówek.

Trzeba też przypomnieć, że prócz egzaminu ósmoklasiści mają jeszcze na głowie inną ważną sprawę, czyli wybór dalszej drogi edukacji. Jest jeszcze trochę czasu do namysłu, bo nabór w szkołach ponadpodstawowych (z pewnymi wyjątkami) trwa do 20 czerwca, ale lepiej tego nie zostawiać na ostatnią chwilę.