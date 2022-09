Malbork. Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3. Pierwszaki w obecności swoich najbliższych złożyły ślubowanie

Przez dwa miesiące mury malborskiej „trójki” nie słyszały tego gwaru. A w czwartek (1 września) szkoła ożyła. Jako pierwsze rozpoczęły rok szkolny 2022/2023 najmłodsze klasy, czyli I-III oraz oddział przedszkolny. Wszystkich uczniów będzie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” ok. 560.

Dzieci przyszły z rodzicami, dziadkami, starszym i młodszym rodzeństwem.

Cieszę się, że wróciłam już do szkoły – mówi Maja, która sama idzie do czwartej klasy, a przyszła wcześniej, by wesprzeć brata Michała.

- Dobrze się czuję, ale nie za bardzo się cieszę – nie ukrywał pierwszoklasista.

Mama rodzeństwa przyznała, że udzieliły jej się emocje.

Rodzice się i cieszą, i nie z rozpoczęcia roku szkolnego, bo rano trzeba będzie wstawać i robić kanapki. Ale niech dzieci wrócą już do swoich kolegów - mówiła.

Tata Zofii też nie ukrywał zdenerwowania.

- To pierwsze dziecko, które idzie do szkoły – usprawiedliwiał się. - Szybko ten czas zleciał. Życzę Zosi, by z chęcią chodziła do szkoły, było jej tu miło i przyjemnie.

Ale usłyszeliśmy też, że bez nauki jest… fajniej.