Malbork. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla naszego powiatu. Wojskowe Centrum Rekrutacji cały czas czeka na chętnych do armii Radosław Konczyński

Ponad dwieście osób stanie w tym roku do kwalifikacji wojskowej w powiecie malborskim. To obowiązkowa procedura, która co roku obejmuje osoby kończące 19 rok życia, a jednocześnie okazja, by promować wśród młodzieży służbę w wojskową lub w innych formacjach mundurowych.