Malbork. Rozpoczęły się Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu 2022. Kwiecień będzie przebiegał "na niebiesko"

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) dotyka 1 na 54 dzieci w Stanach Zjednoczonych, w Europie przyjmuje się, że jest to 1 na 100 urodzeń. Nie wynaleziono lekarstwa na autyzm i jest to stan trwający całe życie, ale wczesna diagnoza i odpowiednia terapia może poprawić jakość życia osób z autyzmem, wpłynąć na ich karierę zawodową i relacje interpersonalne. Do dziś nie odkryto jednoznacznej przyczyny powstawania autyzmu, pomimo licznych, wieloletnich badań w tym obszarze, ale przyjmuje się, że do zaburzeń ze spektrum przyczyniają się czynniki genetyczne i środowiskowe.