Malbork. Rzemieślnik zaprasza do siebie dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia. W lipcu rusza nabór w klubie podnoszenia ciężarów

MKS Rzemieślnik Malbork kultywuje długoletnie tradycje podnoszenia ciężarów w mieście. Niestety, jak w całym kraju, coraz mniej osób garnie się do tego wymagającego sportu, w którym nie tylko siła jest ważna. Kluczową rolę odgrywa technika i właśnie jej uczą się najpierw adepci sztangi. Generalnie treningi dla początkujących mają charakter zajęć ogólnorozwojowych i podstaw radzenia sobie z niewielkimi ciężarami.

Najlepiej przekonać się samemu. Zamiast siedzieć w domu w wakacje, warto więc skorzystać z zaproszenia malborskiego klubu i zajrzeć do jego siedziby przy ul. Słowackiego 64. MKS Rzemieślnik rozpocznie 4 lipca nabór do swojej sekcji podnoszenia ciężarów. To propozycja dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat. Treningi są bezpłatne, będą się odbywały w poniedziałki i czwartki o godz. 16.30.

Kto wie, może dzięki temu uda się wyszkolić następców Bartłomieja Sampa czy Karola Klimaszewskiego, którzy w ostatnich latach zdobywali medale na imprezach rangi krajowej. A nawet jeśli nie, sam fakt uprawiania sportu ma niebagatelne znaczenie.