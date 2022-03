Malbork. Ścieżka historyczna po obszarze rewitalizacji w Śródmieściu ma być nową atrakcją miasta. Ale nikt nie zgłosił się na przetarg

Pierwszy raz można było przejść ścieżką historyczną po Śródmieściu podczas konsultacji we wrześniu 2019 r. W rolę przewodnika wcielił się Bogdan Mąder, prezes Oddziału Przewodnickiego PTTK

We wtorek (22 marca 2022 r.) miały zostać otwarte oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na realizację ścieżki historycznej w granicach obszaru rewitalizacji w Malborku. Wydawało się, że uda się szybko tę atrakcję wykonać. I jeszcze w tym roku będzie można pospacerować po Śródmieściu, by odkryć na nowo jego dawne i obecne uroki. Ale żaden przedsiębiorca się nie zgłosił.

Ścieżka historyczna to jedno z zadań wpisanych do programu rewitalizacji Śródmieścia Malborka, na realizację którego władze zdobyły dofinansowanie z unijnych funduszy. To specjalnie wytyczona trasa, dzięki której możliwe będzie wyeksponowanie istniejących zabytkowych obiektów miasta, a tych nieistniejących i niezachowanych w formie dawnych zdjęć i informacji historycznej.

Ten nowy szlak spacerowy zacznie się na ul. Kościuszki przed dawnym hotelem Zbyszko. To celowy zamysł, by przechodzący przez ścisłe centrum dowiedzieli się, że mogą zboczyć z głównych szlaków i poznać coś nowego. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Długość trasy to 4400 metrów. Pojawią się tam 24 punkty-przystanki, wyposażone w tablice historyczne z funkcją fotoplastikonu i trzy stylizowane fotoplastikony. Dzięki starym fotografiom łatwiej będzie cofnąć się w czasie. Dla zmęczonych będzie 11 ławek, dla rowerzystów – stojaki.

Trasy nie trzeba będzie pokonywać w całości od razu, można będzie do niej wracać, zaczynając wędrówkę w dowolnym punkcie. Będzie prowadzić z centrum ul. Orzeszkowej, Krakowską, Reymonta, Sienkiewicza, stamtąd przez ul. Mickiewicza do Grunwaldzkiej, a dalej 17 Marca przez pl. Wolności do pl. Słowiańskiego.

Po drodze będzie też można przyjrzeć się z bliska wielu obiektom, które już przeszły metamorfozę w ramach całego procesu rewitalizacji lub jest ona w planie na najbliższe miesiące.

Czy się uda? Gdy minął termin składania ofert, Urząd Miasta we wtorek (22 marca) poinformował, że zamierza wydać na to zadanie 248 474,22 zł.

Niestety, kolejna opublikowana informacja pokazała, że tak szybko tą nową oznakowaną ścieżką przejść się nie da, bo nie wpłynęła żadna oferta. Szkoda, bo jeśli byłby chętny, to jeszcze w tym roku ta nowa atrakcja miasta byłaby gotowa, bo w dokumentach przetargowych mowa jest o sześciu miesiącach na realizację, liczonych od momentu zawarcia umowy z wykonawcą.

Całe postępowanie trzeba więc będzie powtórzyć. Zegar tyka. Wszystkie zadania z programu rewitalizacji "Malbork na plus" muszą być gotowe do połowy 2023 r.

