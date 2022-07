Malbork. Ścieżka historyczna po Śródmieściu ma być nową atrakcją. To spacer szlakiem uratowanych zabytków i miejsc, których już nie ma

Urząd Miasta poinformował, że prowadzi postępowanie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy ścieżki historycznej po Śródmieściu Malborka . Wcześniej umowa na realizację tego przedsięwzięcia, co zapowiadał magistrat, miała być podpisana z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. Wcześniej w postępowaniu przetargowym nie było chętnych na to zlecenie.

Negocjacje trwają. Ile może kosztować ta nowa atrakcja?

Problem stwarzają trzy fotoplastikony i tablica historyczna uzupełnioną o taką funkcję. To popularne na przełomie XIX i XX wieku urządzenie, umożliwiające widzom oglądanie zmieniających się trójwymiarowych zdjęć. Dzięki nim będzie można oglądać miejsca, które znane są tylko ze starych fotografii. Właśnie ze względu na to, że ma to być nie tylko zwykły spacer, ale i podróż w czasie, projektanci zdecydowali się na takie rozwiązanie. Ale to, oczywiście, tylko stylizacja. Na przykład jeśli chodzi o tablicę historyczną, która ma być wyposażona w wizjer, by oglądać umieszczone wewnątrz zdjęcia, to ledowe oświetlenie ma być zasilane ogniwem słonecznym zamontowanym na górnej „półce” tablicy.