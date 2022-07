Malbork. Ścieżka pieszo-rowerowa do przełożenia? "Dlaczego raz szarym, raz czerwonym. To jest bardzo mylące"

- Od Szkoły Podstawowej nr 3 do skrzyżowania z ulicą Słupecką ścieżka fantazyjnie podzielona na dwa czerwone pasy, a szary w środku... Niedawno namalowali znaki rowerowe... To znaczy, że rower ma jechać po szarym, ale kawałek dalej za szkołą, do skrzyżowania z ul. Michałowskiego, już rower jedzie po czerwonym, jak zresztą przyjęło się dla ścieżek rowerowych - zwykle są czerwone – pisze do nas mieszkanka Malborka.

Nie jest nowością to, że szara część na tym odcinku jest przewidziana dla rowerzystów. Po zimie znaki poziome były wytarte, dlatego niedawno zostały odmalowane. Według naszej Czytelniczki, ścieżki w całym mieście powinny mieć jednolitą kolorystykę: jeden (taki sam kolor) dla pieszych, drugi dla cyklistów.