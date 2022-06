Malbork. Sezon na Kąpielisku Miejskim rozpoczęty. Działa też wypożyczalnia sprzętu pływającego

Już wcześniej w upalne czerwcowe dni mieszkańcy szukali ochłody w Nogacie, ale robili to na własne ryzyko. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, Kąpielisko Miejskie przy ul. Wileńskiej rozpoczyna działalność 25 czerwca. Będzie czynne do końca wakacji non stop, tzn. przez wszystkie dni tygodnia, w godz. 10-18.