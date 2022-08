Malbork. Skradzione Marianki zostaną zastąpione nowymi. Będą ich pilnować kamery. Wciąż nie wiadomo, kto ukradł mosiężne maskotki miasta

Czy dowiemy się, kto ukradł figurki Marianków? Jeden zniknął z ul. Kościuszki, gdzie siedział na ławce z miejską kroniką przed Muzeum Miasta Malborka. Drugi, siedzący na Skwerze Miast Partnerskich, został wręcz wyrwany. Obydwie sytuacje mocno zbulwersowały mieszkańców, bo polubili te mosiężne maluchy. Miały stać się symbolem miasta, ale i atrakcją dla turystów.

Policja zapewnia, że cały czas poszukuje złodzieja lub złodziei, którzy ukradli miniaturowe rzeźby wzorowane na oficjalnej maskotce miasta. Ale jak mówią funkcjonariusze, choć zabezpieczyli nagranie z monitoringu, to na zarejestrowanym obrazie z kamery widać tylko zarys postaci. Nie wiadomo więc, czy to wystarczy, by zidentyfikować sprawcę.

Choć burmistrz Marek Charzewski wyznaczył nagrody w wysokości 2000 zł za pomoc w namierzeniu złodziei, też na wiele się to nie zdało.