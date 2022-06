Malbork. Skradziono Marianka siedzącego na ławce przed Muzeum Miasta. To drugi raz, gdy maskotka jest bohaterką policyjnej kroniki

Marianki w różnych częściach miasta mają być atrakcją dla mieszkańców i turystów. Maskotka Malborka w wersji z brązu to pomysł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. Najpierw pojawiły się trzy figurki: przy dworcu, na ul. Kościuszki i na ul. Piastowskiej.

Sprawdzany jest również monitoring, dzięki któremu być może uda się „namierzyć” sprawcę lub sprawców. Jeśli więc ktokolwiek zauważy w nietypowym miejscu zaczytanego rycerzyka z brązu, niech da znać w Urzędzie Miasta, na policji lub w Straży Miejskiej. Magistrat podpowiada też, że osoba lub osoby, które ukradły figurkę, mogą ją oddać, by "uniknąć wstydu". Burmistrz Marek Charzewski wyznaczył nagrodę 2000 zł dla osoby, która wskaże odpowiedzialnych za uprowadzenie Marianka. Sprawcy powinni też wiedzieć, że za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Gdy zauważono brak figurki, w magistracie jeszcze łudzono się, że może rzeźba trafiła do jednego z punktów złomu, ale strażnicy miejscy, którzy odwiedzili firmy, jej tam nie znaleźli. - Złożyliśmy zawiadomienie o kradzieży na policję. Liczymy, że Marianek się znajdzie – mówi Józef Barnaś.

To nie pierwszy przypadek, gdy Marianek jest bohaterem kroniki policyjnej. W lutym tego roku ktoś urwał rękę innej figurce. Udało się uzupełnić brakujący element, ale rzeźba nie wróciła już na mostek im. Pawła Włodkowica. Stoi na balustradzie bliżej kas Muzeum Zamkowego, by była bezpieczna.

Do czasu kradzieży maskotki sprzed muzeum miasta było ich w mieście pięć, bo dwie nowe pojawiły się w tym roku. Jedna na Skwerze Miast Partnerskich, druga przy napisie "Malbork".