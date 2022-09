Malbork. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wizytą w mieście partnerskim w Niemczech

Monheim am Rhein jest partnerem Malborka od 2005 roku, co ma wymierne korzyści dla poszczególnych grup mieszkańców, którzy mogą uczestniczyć w cyklicznych wymianach. Przystopowała je pandemia koronawirusa, ale teraz wszystko zaczyna wracać do normy. Ostatnio w mieście partnerskim 11-osobowa grupa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji.

- Po kilku latach zauważyliśmy wiele zmian w mieście: trwa przebudowa centrum, powstają nowe domy. Nad Renem pojawił się gejzer, fontanna, która stała się nową atrakcją miasta. Jeździliśmy też autonomicznym busem, który jest jeszcze testowany, ale wkrótce jeździć będzie bez obsługi człowieka! Podczas spaceru wysłuchaliśmy historii miasta i hucznie obchodzonego tu karnawału. Zachwyciły nas wyjątkowe rośliny w ogrodzie japońskim i wiele innych atrakcji, które zapewnili nam nasi przyjaciele z Monheim – relacjonuje Teresa Żelazo, koordynator U3W.