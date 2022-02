Malbork. Służby zarządzania kryzysowego obserwują sytuację na Ukrainie. Burmistrz: "Niech procedury w razie zagrożenia zostaną na papierze"

Bez względu na to, co się dzieje, mamy choćby plany ewakuacji ludności, nie tylko wtedy, gdy pojawia się zagrożenie. Procedury obowiązują nas zawsze. Wszystko jest opracowane, jeśli chodzi o niezbędną dokumentację czy określenie miejsc ewakuacji. Wiemy też, jakie pojazdy moglibyśmy wykorzystać, bo wiele osób ma informacje, że musi udostępnić samochód jako świadczenie rzeczowe w takiej nadzwyczajnej sytuacji. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie na papierze – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka , który jednocześnie odpowiada za zarządzanie kryzysowe .

„Ukraina” to obecnie chyba najczęściej wypowiadane słowo na całym świecie. Międzynarodowa społeczność z niepokojem śledzi zaostrzający się rosyjsko-ukraiński konflikt . Choć od naszego wschodniego sąsiada dzielą Malbork setki kilometrów, to szybko zmieniającej się sytuacji z uwagą przyglądają się służby zarządzania kryzysowego.

Schrony w Malborku gotowe na ewentualne zagrożenia

Gdyby zaszła taka konieczność, miasto jest przygotowane na zagrożenie. Stanowisko kierowania dla burmistrza i jego służb znajduje się w schronie , nie ma więc kłopotu, by zamienić biurko w magistracie na stół w podziemiach. Jest przeznaczony dla maksymalnie 30 osób. Tak został zaprojektowany i dla takiej grupy spełnia wymogi bezpieczeństwa. W szafie jest zapas hełmów, maseczek, śpiwory, bo na stanie są również łóżka polowe.

Czarne punkty na mapie zarządzania kryzysowego oznaczają inne publiczne schrony, które są użytkowane przez innych właścicieli. Część jest w miejskich obiektach, choćby w szkole, a część też w niepublicznych budynkach. Wśród nich jest schron przeciwatomowy utrzymywany cały czas w stanie gotowości. We wszystkich schronach zmieści się ponad 800 osób. Dla kogo są przeznaczone? - W kryzysowej sytuacji burmistrz dostaje wytyczne od wojewody i na tej podstawie kieruje zagrożone osoby do schronów – wyjaśnia Grzegorz Kłak.

Miejsca dla uchodźców z Ukrainy. Miasto gotowe na ich przyjęcie

Nie podaliśmy liczby miejsc. Zadeklarowaliśmy, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to z pomocą pieniędzy rządowych możemy przygotować pomieszczenia. W tym czasie do dyspozycji są pomieszczenia po schronisku młodzieżowym czy hotel należący do Centrum Aktywnego Wypoczynku – wylicza Marek Charzewski.

W Malborku, jak podkreśla burmistrz, mieszkają osoby, które uciekły z Ukrainy po poprzedniej rosyjskiej inwazji.

- Miejmy nadzieję, że tym razem nie będziemy musieli ich u nas gościć, że do zaostrzenia konfliktu nie dojdzie. Ale jeśli sytuacja na Ukrainie wymknie się spod kontroli i do ruchu uchodźców dojdzie, to będziemy próbowali wspomagać ich naszymi zasobami – zapewnia włodarz.