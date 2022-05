Malbork. Śmietnik przy Targowej razi w oczy. Czytelnik uważa, że tak wyeksponowany obiekt mógłby nie być byle jakim blaszakiem

Ulica Targowa w Malborku zwłaszcza we wtorki i piątki jest oblegana przez mieszkańców, którzy korzystają z dni targowych. Z Osiedla Południe najszybciej dotrzeć tam z ul. Konopnickiej przechodząc przez mostek na Kanale Juranda. I wszyscy, którzy właśnie tam stawiają swoje kroki, mijają nowy obiekt, czyli zamknięty na trzy spusty śmietnik . I właśnie zdjęcia tego „nowo powstałego budynku przy rzeczce przy rynku” przesłał nam Czytelnik.

No to pytamy w Urzędzie Miasta, czyj to grunt. W tle stoi dawny budynek telekomunikacji, właściciel nie jest więc taki oczywisty.

- Teren jest wydzierżawiony od miasta przez ROD "Przy Targowej" – dowiadujemy się od Józefa Barnasia, wiceburmistrza Malborka.

Jednak na tym rola miasta formalnie się kończy. Nie ono odpowiada bowiem za stronę estetyczną.