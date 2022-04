Malbork. Śmietnik przy ul. Mickiewicza wkrótce zniknie, bo powstanie wiata obok budynku. Władze namawiają wspólnoty na takie rozwiązanie

Ulica Mickiewicza w Malborku to właściwie centrum miasta. Codziennie chodzi tu mnóstwo ludzi. Tymczasem tuż przy chodniku rozstawiono pojemniki na śmieci, przy których – zdarzało się – i kanapę ktoś wystawiał. Latem nie wystarczyło odwrócić głowy, trzeba było jeszcze zakryć nos, bo wiadomo, rozkładające się w upale kuchenne odpadki perfumami nie pachną.

To jeden z bardziej skrajnych przykładów, ale na podobne widoki malborczycy byli i są narażeni w różnych zakątkach miasta. Tymczasem jest na to sposób. I z takiego właśnie skorzystała wspólnota mieszkaniowa z budynku, która wcześniej nie dysponowała gruntem na zbudowanie własnego śmietnika. A wystarczy zwrócić się do Urzędu Miasta, a tam znajdą rozwiązanie.