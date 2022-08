Malbork. Śmigłowiec LPR przyleciał po pacjenta, który miał wypadek w pracy

Jak się dowiedzieliśmy, rano doszło do wypadku w jednym z zakładów pracy na terenach kolejowych w Malborku. Pomocy pacjentowi z oparzeniami ciała najpierw udzielił zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na rodzaj obrażeń zapadła decyzja o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i transporcie do szpitala specjalistycznego.

Około godz. 9.30 śmigłowiec LPR wylądował przy Komendzie Powiatowej PSP w Malborku. Na godzinę zamknięty został dla ruchu fragment ulicy Wybickiego, a w tym czasie medycy przygotowali pacjenta do lotu.

Było to wezwanie do 30-letniego mężczyzny, który został poparzony na skutek zapalenia substancji chemicznej. Poparzeniu uległo ok. 30 procent powierzchni ciała. Przez załogę "Ratownika 3" pacjent został przetransportowany do jednego z gdańskich szpitali - wyjaśnia Justyna Sochacka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przypomnijmy, że to pilot LPR ocenia warunki i decyduje o miejscu posadzenia maszyny, tak by jak najbardziej skrócić czas transportu pacjenta do szpitala specjalistycznego. W dziennych misjach ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego (w użyciu jest międzynarodowy skrót HEMS – Helicopter Emergency Medical Service) załoga śmigłowca wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia.