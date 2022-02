Malbork solidarny z Ukrainą. Włodarze deklarują: Jesteśmy z Wami! Nie ma za to mowy o zrywaniu relacji z rosyjskim Swietłyj

W czwartek tuż przed godz. 20 w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu miasta pojawił się wpis o solidarności Malborka z Ukrainą:

Z niepokojem patrzymy na to co dzieje się na Ukrainie. To czarny dzień najnowszej historii Europy! Tragedia wojny dotknęła naszych sąsiadów. Jesteśmy z Wami! Solidarni z Ukrainą!