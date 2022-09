Malbork. Spacery "Na krawędzi" z przewodnikami PTTK. Taka jest historia i współczesność czterech ulic

"Na krawędzi. Spotkania z historią i współczesnością" to druga edycja projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Malborka w ramach konkursu o długiej nazwie „Wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji”. Chodzi generalnie o Śródmieście, gdzie z pomocą unijnych środków remontowane są budynki i zagospodarowane zostały skwery.

Przewodnicy z oddziału PTTK im. Stefana Dubyny w Malborku opowiadają, co i jak się zmieniło, a także co było kiedyś, ale nie zachowało się do dzisiejszych czasów.

Spotkania mają ukazać różnorodność obszaru Malborka poddanego procesowi rewitalizacji. Przybliżyć jego historię, wielokulturowość i przeobrażenia architektoniczne i społeczne od czasów dawnych po czasy obecne – informują organizatorzy.

Tematem pierwszego spotkania była ulica Żeromskiego.

- Przy wspaniałej, niestety już jesiennej pogodzie wzięło w nim udział ok. 25 osób. W trakcie spaceru pokazano uczestnikom, wydawałoby się, dobrze znaną ulicę, ale tak naprawdę pełną sekretów, ukrytych detali, ciekawych historii. Następnie w wieży ciśnień na licznych zdjęciach ukazano jej historyczne widoki ukazujące dawną zabudowę, jej funkcję i jej mieszkańców. Na koniec odbył się konkurs z nagrodami książkowymi – relacjonuje Bogdan Mąder, prezes Oddziału Przewodnickiego PTTK w Malborku.