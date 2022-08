Malbork. Spływ na Byle Czym i Byle Jak na Nogacie. Wcześniej odbył się trening z wybitnymi pływakami

Imprezę na Nogacie, w okolicy Szkoły Łacińskiej, zorganizowały Malborskie Morsy . Szyki próbował pokrzyżować deszcz, ale uczestnikom właściwie żadna pogoda nie jest straszna, więc mu się nie udało. Dla miłośników pływania była to nie lada gratka, by nauczyć się czegoś od specjalistów do spraw ekstremalnych wyzwań na wodach otwartych. Podzielili się swoim doświadczeniem "na sucho", a potem w trakcie treningu pływackiego w rzece.

Gdynianin Piotr Biankowski niedawno przepłynął jezioro Loch Ness, a zrobił to po to, by zebrać pieniądze na łóżka dla rodziców na oddziały pediatryczne spółki Szpitale Pomorskie - w Gdyni i Wejherowie. Na koncie ma też m.in. przepłynięcie wpław Kanału La Manche.

Aleksandra Bednarek, studentka Politechniki Łódzkiej, to zdobywczyni Potrójnej Korony w Pływaniu w Wodach Otwartych: przepłynęła Kanał La Manche, Kanał Catalina koło Los Angeles i opłynęła wyspę Manhattan.