Malbork. Spływ na Byle Czym i Byle Jak odbędzie się na Nogacie, a wcześniej trening w rzece z wybitnymi pływakami

Taki spływ odbył się w tym roku Poniedziałek Wielkanocny. Teraz Malborskie Morsy zapraszają na imprezę w wydaniu letnim.

- Trening Letni Malborskich Morsów ze Spływem na Byle Czym i Byle Jak to wydarzenie promujące zdrowy tryb życia, integracja społeczeństwa oraz popularyzacja rekreacyjnego pływania open water – informuje stowarzyszenie.

Impreza odbędzie się 21 sierpnia od godz. 9 do 15.30 na Nogacie w okolicy Szkoły Łacińskiej. Trening pływacki poprowadzą Aleksandra Bednarek - zdobywczyni Potrójnej Korony w Pływaniu w Wodach Otwartych

(przepłynęła Kanał La Manche, Kanał Catalina koło Los Angeles i opłynęła wyspę Manhattan) oraz Piotr Binkowski - ekstremalny pływak, który pokonał wpław Kanał La Manche. W zajęciach w Nogacie u ich boku może wziąć udział maksymalnie 30 osób.

Chwilę później na pewno zrobi się bardzo wesoło podczas spływu na byle czym. Organizatorzy ustalili, że na rzece może pojawić się maksymalnie 15 pływadeł. Można płynąć indywidualnie lub ekipą liczącą maksymalnie do 3 osób, każdy z członków załogi musi być pełnoletni. W pierwszej kolejności do udziału będą dopuszczone wykonane własnoręcznie konstrukcje, następnie materace, kajaki, pontony, deski SUP ozdobione i przystrojone.