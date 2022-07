Malbork. Sporą ilość narkotyków przechwycili kryminalni. Podejrzany nie może opuszczać kraju

W Malborku, niestety, dostępu do narkotyków nie brakuje. Doskonale wiedzą o tym kryminalni, którzy w ramach codziennej pracy operacyjnej starają się ustalić tych, którzy mogą rozprowadzać nielegalne środki. Tym razem, na początku tygodnia, policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali na al. Rodła do kontroli drogowej 29-letniego mieszkańca Malborka.

Funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie zawiniątko z białym proszkiem. Badanie testerem wykazało, że to amfetamina – informuje podkom. Katarzyna Marczyk z Wydziału Prewencji KPP Malbork.

Kryminalni sprawdzili też miejsce zamieszkania mężczyzny, a tam – jak podaje policja – znaleźli blisko 300 gramów amfetaminy, ponad 19 gramów marihuany, wagi elektroniczne oraz ponad 6 tysięcy złotych. Narkotyki ukryte były w słoiku oraz plastikowych pojemnikach przechowywanych w szafce kuchennej.

- W środę (27 lipca) mężczyzna usłyszał zarzuty. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz za czynienie przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia – dodaje podkom. Katarzyna Marczyk.