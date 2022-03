Malbork. Sprzedawczyni pobiegła za złodziejem. Zrobił jej krzywdę. Podejrzanym jest 21-latek, którego zatrzymali kryminalni

Kradzież w sklepie na osiedlu Stare Miasto miała miejsce we wtorek (15 marca) około godziny 17. Jak podaje policja, młody mężczyzna, nie płacąc, wybiegł z koszem pełnym artykułów spożywczych i chemicznych. Zauważyła to sprzedawczyni i ruszyła za złodziejem. Dogoniła go i próbowała zabrać koszyk, ale wtedy popchnął ją tak mocno, że upadła na krawężnik. Sprawca uciekł, a obrażenia kobiety okazały się na tyle poważne, że wezwane przez policjantów pogotowie zabrało ją do szpitala.

Funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagrania z monitoringów. Kryminalni, którzy zaczęli pracować nad ustaleniem sprawcy, dzień później dotarli do 21-letniego mieszkańca Malborka. Młody mężczyzna został zatrzymany jako podejrzany nie tylko – jak się okazało – w tej sprawie.

Według ustaleń policji, ten sam 21-latek kilka dni wcześniej taką samą metodą miał ukraść z jednego z malborskich marketów artykuły spożywcze o wartości 650 złotych, a w innym sklepie miał grozić ekspedientce pobiciem, gdy zapobiegła kradzieży.