Malbork. Stare Miasto ma problem z parkowaniem. Jak dopasować miejsca do potrzeb i umożliwić wszystkim wjazd na osiedle? Trwają konsultacje Anna Maria Szade

Blokowisko na Starym Mieście w Malborku jest enklawą, do której dostęp mają tylko zmotoryzowani wyposażeni w specjalne identyfikatory upoważniające do wjazdu. Tak głoszą tabliczki pod znakami zakazującymi ruchu pozostałym osobom. Jak się dowiedzieliśmy, to ma się zmienić, by nie dyskryminować kierowców. Co to może oznaczać dla mieszkańców?