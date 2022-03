Malbork. Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Kotarbińskiego. To już kolejny raz, gdy kierowcy mieli tam problem. Kiedy rondo?

Kolizja za kolizją, korek za korkiem. Tak wygląda sytuacja na Osiedlu Południe w Malborku, gdzie ul. Konopnickiej spotyka się z ul. Kotarbińskiego. Gdy do tego dołożyć pieszych, którzy mają teraz pierwszeństwo, pewnie nie jedno przekleństwo z ust kierowców tam na co dzień pada.

W godzinach szczytu jest problem z wyjazdem z ul. Kotarbińskiego i wjazdem z ul. Konopnickiej – potwierdza burmistrz Marek Charzewski, który choć kierowcą na co dzień nie jest, to mija to skrzyżowanie.