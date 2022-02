Malbork. Stowarzyszenie Reks apeluje do właścicieli: nie puszczajcie psów luzem, bo to dla nas dodatkowa robota. Słono to też może kosztować

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks przez kilkanaście lat działalności „wrosło” już w Malbork, a dla mieszkańców bywa ostatnią deską ratunku i telefonem alarmowym, gdy tylko coś dzieje się z jakimkolwiek zwierzakiem. Ale choć ta mozolna codzienna działalność na pewno przynosi działaczom organizacji wiele satysfakcji z pomagania, to wciąż nie mogą się pogodzić z bezmyślnością zwierzęcych opiekunów.

I choć ich apel brzmi nieco brutalnie, to może przekona tych, którym zdarza się uchylać drzwi, gdy tylko psiak o to poprosi.

- Jeśli nie potrafisz upilnować psa oznacza to, że jesteś nieodpowiedzialny i nie zasługujesz na posiadanie zwierzęcia! - podkreślają działacze organizacji.