Malbork. Strefa Płatnego Parkowania będzie rozszerzona? Znamy listę miejsc, którą proponuje włodarz. Niektóre miejsca zaskoczą

Strefa Płatnego Parkowania w Malborku. Gdzie może obowiązywać?

Powszechnym sposobem łagodzenia tego problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych tam obiektów, jest pobudzanie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie opłat za parkowanie. Odpłatnością za parkowanie muszą być objęte przede wszystkim obszary, gdzie występuje najbardziej intensywne obciążenie ruchu kołowego – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wiele z parkingów i miejsc jest już płatnych. Do nich dodano kolejne tam, gdzie po sprawdzeniu przez urzędników okazało się, że występuje deficyt, co jest dotkliwe zwłaszcza w Śródmieściu.

Strefa Płatnego Parkowania w Malborku. Kiedy i za ile?

Można będzie je wnieść tak, jak obecnie, czyli poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie i umieszczenia go za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający kontrolę lub za pomocą mobilnego systemu opłat. W tym przypadku trzeba oznakować auto winietą naklejoną od wewnątrz przedniej szyby. Choćby 5 minut po upływie wykupionego czasu będzie traktowany jako nieopłacony postój.

Opłaty za postój pobierane byłyby od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 17 , czyli tak, jak obecnie. Nie zmieniłyby się również stawki:

Kartę abonamentową trzeba będzie umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę. Jej wykupienie nie będzie wiązało się z wyznaczeniem stałego miejsca parkingowego a jedynie upoważnia do postoju pojazdu na wolnym miejscu postojowym.

Aby nie trzeba było za każdym razem płacić, można będzie skorzystać z nowego rozwiązania, czyli wykupić kartę abonamentową . Projekt uchwały mówi o wysokości opłaty abonamentowej dla zameldowanego mieszkańca Malborka uprawniającej do postoju pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym. To zaproponowane stawki:

Strefa Płatnego Parkowania w Malborku. Kto zwolniony z opłat?

Poza ustawowymi zwolnieniami z opłat za parkowanie, czyli m.in. wszelkich służb państwowych, sił zbrojnych, a także pojazdów elektrycznych i autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły, przewidziano także lokalną listę. Oto, dla kogo mają być zerowe stawki:

Kontrole wniesionych opłat będą mogły prowadzić wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienia burmistrza. Opłata dodatkowa za nieopłacony postój ma wynosić 100 zł, czyli bez zmian. Stawka zostanie obniżona do 50 zł, jeśli zostanie uiszczona w ciągu 48 godzin od wystawienia wezwania.

Tak znaczne rozszerzenie płatnej strefy to na pewno niełatwa decyzja dla radnych. Na pewno odbędą niejedną dyskusję zanim projekt uchwały stanie na sesji Rady Miasta. Według naszej wiedzy, może się to stać najwcześniej w maju.

Po podjęciu uchwały, nim wejdzie w życie, będzie musiała być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Włodarze chcą, by uchwała weszła w życie od 1 lipca w większość przypadków. Jedynie przy ul. Kościuszki II oraz ul. Żelaznej i ul. Dworcowej zaczęłyby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., gdy wygasną umowy z prywatnym operatorem.