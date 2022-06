Malbork. Strefa Płatnego Parkowania ma być rozszerzona 1 lipca. Miasto ogłosiło przetarg na dostawę nowych parkomatów

Rada Miasta Malborka zdecydowała, że Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona od 1 lipca. Przy czym uchwała w tej sprawie musi zostać najpierw opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. To obowiązkowa procedura w przypadku aktów prawa tej rangi. Na razie jednak się to nie stało.

W mieście trwają już przygotowania do powiększenia liczby płatnych miejsc na samochody. Parkingi tam, gdzie było to konieczne, zostały wyremontowane, a także odpowiednio oznakowane, łącznie z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.