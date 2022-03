Malbork. Strefa Płatnego Parkowania ma być większa. Kto płacić za pozostawienie auta nie lubi, będzie mógł korzystać z darmowej komunikacji Anna Szade

To ostatnie tygodnie przygotowań do rewolucji w Malborku: rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania ma towarzyszyć wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Projekty uchwał w tej sprawie najpóźniej w kwietniu trafią w ręce radnych, bo to od ich decyzji zależy, czy pomysły włodarzy zostaną wprowadzone w życie.