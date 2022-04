Malbork. Sukces uczniów ZSP 3 w wojewódzkim konkursie "Razem do zawodu"

"Razem do zawodu" to projekt kierowany do uczniów szkół zawodowych, a realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Natomiast ten projekt to przedsięwzięcie edukacyjne finansowane ze środków unijnych i realizowane przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

- Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych - wyjaśnia ZSP 3 Malbork.

Malborska szkoła ma dobrą wiadomość do przekazania, bo zespół w składzie: Kacper Korkosz, Tomasz Kozubski i Filip Stefański otrzymał wyróżnienie w konkursie „Razem do Zawodu” w kategorii IT-Information Technology za projekt Smart Park.

Ta trójka uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku kształci się w zawodzie technika informatyka. Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów informatycznych, Tomasz Kardasz.