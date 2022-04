Malbork. Sukcesy uczniów szkół średnich w konkursach ogólnopolskich i Pomorskiej Lidze Zadaniowej

Robert Puczka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku wygrał XIII Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości, organizowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni w formule online.

Najpierw uczestnicy wysłuchali wykładu dr. Karola Parafiana „Ważniejsze jest, co myślisz o sobie, niż to, co myślą o Tobie inni”, a potem zmierzyli się z testem 30 pytań, który należało rozwiązać w ciągu 20 minut. Oprócz poprawności odpowiedzi liczył się czas wykonania. Robert Puczka zrobił to najlepiej i zajął 1 miejsce. Dzięki temu uczeń klasy trzeciej czteroletniej o profilu politechniczno-architektonicznym wygrał indeks na dowolnie wybrany przez siebie kierunek WSAiB.

Indeks Politechniki Gdańskiej zdobył z kolei uczeń Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Jakub Filipkowski z klasy trzeciej „technik rachunkowości” zajął 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wiem na bank – Indeks na WZiE” on-line, organizowanym przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG przy współpracy z partnerem strategicznym - II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.