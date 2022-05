Malbork. Szkoła muzyczna zaprasza w swoje progi. Jeszcze można zapisać dzieci na kolejny rok szkolny

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Malborku zaprasza do siebie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, aby mogły uczyć się gry na jednym z wielu instrumentów.

- Każde dziecko może rozpocząć muzykowanie na wymarzonym instrumencie. Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym i obejmują indywidualne lekcje instrumentu oraz grupowe zajęcia słuchowe, rytmiczne i chóralne - informuje PSM.

Do wyboru jest nauka gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, perkusji, flecie, saksofonie, klarnecie i trąbce. W tej placówce z 50-letnią tradycją pracuje aktywna, młoda kadra muzyków-pedagogów. Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium i znajduje się w pięknie wyremontowanym budynku z nową salą koncertową. Nauka jest bezpłatna.

Wnioski o przyjęcie do PSM przyjmowane będą do 31 maja 2022 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.psm.malbork.pl. Można też go pobrać w sekretariacie placówki przy pl. Słowiańskim 18. W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 272 31 58 oraz w siedzibie szkoły.