Malbork. Szkoła Podstawowa nr 2 najlepsza w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zwycięzcy indywidualni odjechali na rowerach

Organizatorami miejskiego etapu Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym , który odbył się w sobotę (9 kwietnia), były: Szkoła Podstawowa nr 2, Urząd Miasta Malborka oraz Komenda Powiatowa Policji . Głównym celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy, umiejętności i nawyków, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie malborskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 roku życia oraz powyżej 10 lat.

- Konkurs rozpoczął się od testu wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie każdy musiał przejechać rowerem po specjalnie do tego przygotowanym torze w sali gimnastycznej. Ten etap wymagał dużych umiejętności i opanowania, co potwierdzają pracownicy szkoły, którzy przed konkurencją osobiście pokonali (lub nie) ustawione przeszkody – relacjonuje Maciej Kloc, nauczyciel SP 2.

W „dwójce” znajduje się miasteczko ruchu drogowego. I tutaj rozegrała się trzecia część turnieju, w której uczniowie musieli zaliczyć sprawdzian umiejętności pod okiem przedstawicieli policji. KPP podczas sobotniego wydarzenia reprezentowali: podkom. Katarzyna Marczyk, asp. Sylwia Kowalewska, sierż. sztab. Mariusz Matura i st. post. Katarzyna Kowalska. Odbył się również sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.