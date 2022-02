Malbork. Szkoła Podstawowa nr 6 zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych na początku marca

To jedna z najstarszych szkół w powojennym Malborku. Uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego miało miejsce już 5 września 1945 r., a dzień później w bardzo trudnych warunkach zaczęła się nauka. Do szkoły uczęszczały wówczas dzieci z Kałdowa oraz okolicznych wiosek.

Na pewno historii w pigułce nie zabraknie podczas Dnia Drzwi Otwartych, na który zaprasza Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku. Ale najważniejsze będzie to, co teraz miejska placówka ma do zaoferowania przyszłym uczniom.

- W szkołach rozpoczynają się zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok 2022/2023. W związku z tym zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki, zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz do poznania kadry pedagogicznej. Do zobaczenia w "Szkole z sercem" - zaprasza SP 6 Malbork.

Dzień Drzwi Otwartych w Szkole Podstawowej nr 6 odbędzie się 3 marca o godzinie 17.