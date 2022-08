Malbork. Szpital będzie miał większy oddział intensywnej terapii i nowoczesny tomograf. Wkrótce rozstrzygnięcie przetargów

Jednocześnie w PCZ trwa też przetarg, który również dotyczy zmian w głównym szpitalnym budynku, ale na parterze, gdzie mieści się pracownia tomograficzna. Tam cały czas do diagnostyki używany jest 12-letni tomograf komputerowy 16-rzędowy. Wkrótce to się zmieni, bo PCZ zamówi nowy sprzęt, TK „posiadający detektor minimum 64-rzędowy uzyskujący min. 128 warstw submilimetrowych (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta)”. Dla laika brzmi skomplikowanie, a chodzi o to, że stary tomograf przy jednym obrocie głowicy wykonuje 16 skanów, a nowy zrobi 64, więc diagnostyka będzie cztery razy dokładniejsza. Niektórzy mówią nawet, że nowy sprzęt w odniesieniu do starego to jak „mercedes w porównaniu do malucha”.