Malbork-Sztum. Funkcjonariusze Służby Więziennej odznaczeni z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Akademia za murem więziennym odbyła się we wtorek (21 czerwca), a stanowiła oczywiście nawiązanie do Światowego Dnia Krwiodawcy, który przypadał tydzień wcześniej. Wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej honorowe krwiodawstwo jest bardzo rozpropagowane. Dostrzega to m.in. Zarząd Okręgowy PCK, który nadał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” sześciu osobom. Z rąk Mirosława Czapli, prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Malborku, oraz Jarosława Wodzińskiego, wiceprezesa OR PCK, odebrali ją:

szer. Mateusz Jaszkowski - odznaka III stopnia,

st. chor. Arkadiusz Brodowski - odznaka III stopnia,

sierż. sztab. Łukasz Zawadzki - odznaka I stopnia,

st. sierż. sztab. Piotr Manteufel - odznaka I stopnia,

st. sierż. sztab. Wojciech Śmigowski - odznaka II stopnia,

ppor. Dawid Chomicz - odznaka III stopnia.

Także ppłk Marian Szałkowski, dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie i Oddziału Zewnętrznego w Malborku, wyróżnił tych funkcjonariuszy za ich postawę.